Челябинск, , 11:40 — REGNUM В Челябинской области за 10 сентября скончались ещё четыре пациента, которые ранее оказались заражены коронавирусом. Такие данные 11 сентября приводит оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

У 79-летнего мужчины кроме COVID-19 были атеросклеротическая болезнь сердца и сердечная недостаточность. 65-летняя женщина страдала сахарным диабетом и имела инфекционно-токсический шок, 80-летняя — гипертонической болезнью и хронической почечной недостаточностью, а 88-летняя — атеросклеротическим кардиосклерозом и гипертонией.

С начала пандемии от COVID-19 на Южном Урале умерли 111 пациентов. Ещё 304 скончались от других заболеваний.