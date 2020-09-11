Ростов-на-Дону, , 11:36 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки подтверждено 158 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM 11 сентября сообщили в региональном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

Новые носители инфекции выявлены в 26 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом приходится на Ростов-на-Дону, где заразились 84 человека. Около трети заболевших — пожилые люди старше 66 лет, 2,5% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области достигло 18 тыс. 549 человек.