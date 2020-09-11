Смоленск, , 11:36 — REGNUM Десять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за прошедшие сутки, данные опубликованы федеральным оперативным штабом 11 сентября.

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28 пациентов за сутки были признаны выздоровевшими после коронавируса и выписаны из стационаров либо сняты с амбулаторного учёта. Статистика смертности в регионе за сутки не изменилась.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии достигло 6310, при этом 5522 пациента уже выздоровели. Скончались 134 человека.