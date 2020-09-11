Махачкала, , 11:38 — REGNUM Мэрия Махачкалы заключила соглашение с Русским географическим обществом (РТО) и Росрыболовством по вопросу сохранения и восстановления обмелевшего озера Ак-Гель, находящегося в границах города. Исследования начнутся после экспертного заседания, сообщили ИА REGNUM 11 сентября в пресс-службе мэрии столицы Дагестана.

Отмечается, что еще в марте текущего года была создана экспертная комиссия, которая занялась проблемами массовой гибели рыбы в озере, а также его обмеления. В августе глава города Салман Дадаев провел ряд встреч с представителями Росрыболовства. После получения результатов проб воды мэр вылетел в Москву для встречи с экспертами РГО.

«Достигнута договоренность о сотрудничестве и проведении заседания в Махачкале, после чего эксперты займутся исследовательской работой. Салман Дадаев подчеркнул, что для сохранения озера необходимо понять, что с ним происходит, и только потом принимать взвешенные решения», — сказано в сообщении.

В мэрии добавили, что экспертная группа будет расширяться, к сохранению озера планируется подключать специалистов и экспертов различных профилей.

Между тем на своей странице в Instagram Салман Дадаев также заверил, что будет продолжена работа по возвращению в собственность муниципалитета прибрежной территории озера, которая, по словам мэра, несколько лет назад частично была распродана под застройку.

Озеро Ак-Гель площадью 130 га расположено в Редукторном поселке Махачкалы. В последние годы его состояние вызывает серьезные опасения у экологов и неравнодушных горожан. В частности, эксперты отмечают резкое снижение уровня воды в озере, к тому же в него сливаются нечистоты из расположенных неподалеку многоквартирных домов. К берегам озера также выбрасывался строительный мусор, что ухудшило фильтрационные свойства его берегов.

Еще одна проблема, которая многократно поднималась общественностью — застройка территории Ак-Гель. Часть участков на берегах озера либо застроена многоэтажками, либо подготовлена под строительство домов, что уменьшает площадь парковой зоны и ограничивает доступ к береговой зоне. С начала прошлого года городским властям удалось отменить некоторые выданные постановления на строительство, еще часть дел рассматривается судами.