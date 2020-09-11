Казань, , 12:00 — REGNUM В Татарии во время трехдневных выборов, с 11 по 13 сентября, будут работать около 20 тыс. наблюдателей. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

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По мнению главы ЦИК РТ, с помощью наблюдателей результаты выборов не вызовут сомнений. Наблюдение на участках должно быть конкурентным.

«Для ЦИК это большая возможность показать открытость и легитимность всех процедур», — добавил глава ЦИК РТ.

Впервые на выборах главы РТ в качестве наблюдателей выступят блогеры.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии сегодня, 11 сентября, с 8:00 свою работу начали все избирательные участки. Всего в республике работают 2807 участков. Первые избиратели уже проголосовали. На участках всех пришедших обеспечивают масками и перчатками, замерят температуру тела, отметил спикер.

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