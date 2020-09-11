Токио, , 11:24 — REGNUM Bandai Namco рассказала о способностях Киллера — нового персонажа в игре One Piece: Pirate Warriors 4. Трейлер с демонстрацией его умений был опубликован 10 сентября на YouTube-канале компании.

В бою Киллер полагается на скорость и два изогнутых лезвия, закреплённых на предплечьях. Сообщается, что персонаж появится в игре уже осенью — в рамках второго набора дополнительных героев.

Напомним, One Piece: Pirate Warriors 4 — это экшен-игра по мотивам одноимённого аниме-сериала. Её релиз состоялся 27 марта 2020 года.

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