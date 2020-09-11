Пермь, , 11:22 — REGNUM В Пермском крае, за сутки, по состоянию на 11 сентября, выявлено 57 случаев заражения коронавирусом. Лечатся в больницах 55 человек, под меднаблюдением дома находятся двое, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом составил 0,7%, а коэффициент распространения — 1,01 (на 10 сентября — 0,99).

С начала пандемии в регионе выявлено 8 511 носителей SARS-CoV-2. Оправились от COVID-19 5 933 пациента, продолжают лечении в стационарах 911 человек. Зафиксировано 368 летальных исходов у пациентов с коронавирусной инфекцией.