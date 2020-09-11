Джакарта, , 11:22 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что на Яву и Бали приходится 64,18% от числа всех случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии, сообщает Kompas.

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"По состоянию на 10 сентября 2020 года доля случаев заражения на Яве и Бали составила 64,18%», — заявил Вику Адисасмито в Джакарте 11 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции и военные Индонезии распространили среди населения 34,3 млн масок в рамках борьбы с COVID-19.

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