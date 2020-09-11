Саратов, , 12:08 — REGNUM В столице Саратовской области в настоящее время развернуто четыре мобильных пункта, где можно сделать прививку от гриппа. Вакцинация проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Прививку может сделать любой желающий при отсутствии противопоказаний. При себе необходимо иметь страховой полис и документ, удостоверяющий личность.

С 10:00 до 15:00 по будням прививку поставят на проспекте Кирова, 1 (рядом с саратовской государственной консерваторией имени Л. В. Собинова). С 10:00 до 16:00 в будние дни вакцинируют на пересечении улиц Астраханская и Большая горная, в районе остановки общественного транспорта. На площади имени Орджоникидзе рядом с ТЦ «Оранжевый» ежедневно, кроме субботы и воскресенья можно сделать прививку с 12:00 до 18:00. Мобильный пункт на проспекте 50 лет Октября у ТРЦ «ТАУ Галерея» — по будням с 15:00 до 18:00.

ИА REGNUM ранее сообщало, иммунизация населения от гриппа и ОРВИ началась в Саратовской области. В регионе за счет федерального бюджета планируют привить от гриппа 1,139 млн человек, в том числе 276 тыс. детей.

Напомним, врачи призывают не отказываться от прививки от гриппа во время пандемии, они отмечают, что в случае заражения коронавирусом другие инфекции могут усугубить течение болезни.

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