Курган, , 11:12 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 14 зарегистрированы в Кургане, два — в Шадринске, остальные — в Сафакулевском, Кетовском, Белозерском, Куртамышском, Юргамышском и Мишкинском районах.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 11 сентября, по данным штаба, зарегистрированы 3281 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 11 сентября от коронавируса излечились 2835 человек, 21 пациент с COVID-19 скончался.