Тверь, , 11:09 — REGNUM 21 новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Тверской области за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе 11 сентября.

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За сутки признаны выздоровевшими после коронавируса и выписаны 15 пациентов. Два человека за минувшие сутки скончались.

Всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 5656 человек, из них 4328 выздоровели и выписаны, умерли 216 пациентов. Под наблюдением врачей остаются 1112 человек. В регионе за период пандемии провели более 170,5 тыс. лабораторных исследований на COVID-19.