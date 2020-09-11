Магас, , 11:08 — REGNUM В Ингушетии попал под уголовное преследование директор компании, занимающейся строительством жилья и дорог, а также продажей строительных материалов. Бизнесмена обвиняют в уклонении от уплаты налогов, совершенном в крупном размере, сообщили 11 сентября в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что 46-летний владелец коммерческой организации в течение трех лет, начиная с 2015 года, предоставлял в налоговую инспекцию декларации с ложными данными. За этот период ему удалось уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 30 млн рублей.

Однако афера вскрылась и теперь бизнесмен предстанет перед судом. Помимо этого, в счет возмещения ущерба у него уже арестовали имущество.