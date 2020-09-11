Симферополь, , 11:07 — REGNUM Увеличение номерного фонда мест размещения на 4−5 тыс. номеров в ближайшие два-три года запланировано в Республике Крым. Таким образом, рассчитывают власти, появятся условия для конкуренции, а следовательно, вырастет качество сервиса. Об этом 10 сентября заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Крым Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В ближайшие пару лет нужно или запустить здравницы, которые сейчас законсервированы, или построить новые, чтобы получить дополнительно 4−5 тыс. номеров. А в пятилетней перспективе — до 20 тыс. номеров как минимум. И я надеюсь, что это будет поддержано на уровне страны», — цитирует Волченко пресс-служба правительства Республики Крым.

На данный момент в Крыму работает 830 объектов размещения. Загрузка отелей на Южном берегу Крыма за два летних месяца составила 95%, в среднем по Крыму номерной фонд заполнен до 80%. Уровень бронирований на сентябрь-октябрь составляет 70−80%. С 1 июля по 1 сентября в Крыму отдохнули 3 млн 539,1 тыс. туристов.