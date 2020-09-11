Южно-Сахалинск, , 11:07 — REGNUM На Сахалине и Курилах к концу следующей рабочей недели, 17−18 сентября, ожидаются очередные дожди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Сахалинском УГМС.

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В предстоящие выходные дни в регионе осадков не прогнозируется. Температура воздуха днём будет колебаться от +13 до +18°С, ночью — от +6 до +11°С.

В столице региона будет немного холоднее. Днём в Южно-Сахалинске температура не превысит +18°С, а ночью — +5°С.

В течение недели воздух будет прогреваться и температуры поднимутся на 2−4°С.

«В среду антициклон начнёт отходить в Тихий океан, уступая место области пониженного давления с дождями. Конец недели будет по-осеннему пасмурным и дождливым», — уточнили синоптики.

На Курилах предстоящие выходные также пройдут без осадков. Небольшой дождь возможен на севере гряды. На юге температура воздуха составит днём от +12 до +17°С, ночью — от +7 до +12°С. На севере Курил температуры воздуха будут на 1−2°С ниже.

В пятницу, 18 сентября, дожди пройдут на севере Курильской гряды.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье ожидает очередной циклон — синоптики прогнозируют дожди и похолодание, 13−14 сентября и 16 сентября.