Уфа, , 11:08 — REGNUM Молодёжные центры, клубы, секции и кружки возобновят свою работу с 15 сентября в Башкирии. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, очередные изменения в Указ о введении режима «Повышенная готовность» внес глава Башкирии Радий Хабиров.

Согласно документу, с 15 сентября в регионе могут возобновить свою работу центры, клубы, кружки, секции для молодежи.

Отмечается, что проводить матчи Континентальной хоккейной лиги, Российской футбольной Премьер-лиги, а также другие матчи чемпионатов страны среди профессионалов в 2020 — 2021 годах разрешается при условии заполнения трибун зрителями не более, чем на половину от их вместимости.

Кроме этого, необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Сообщается, что помимо этого, возобновляется проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, которые включены в Единый календарный план всероссийских, межрегиональных и международных соревнований Минспорта РФ, для спортсменов старше 18 лет. При этом, нужно также строго соблюдать рекомендации Роспотребназдора. Заполнение зрительских трибун допускается не более, чем на половину от их вместимости.

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