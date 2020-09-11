Краснодар, , 10:55 — REGNUM 88 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперативном штабе 11 сентября. За тот же период в регионе провели более девяти тысячи исследований на коронавирус.

«В Краснодаре подтвердился 31 новый случай, в Сочи — 15, в Северском районе — 5. По три человека выявлено в Ейском, Лабинском, Абинском, Выселковском, Усть-Лабинском, Крымском районах. По два — в Щербиновском, Белореченском, Динском и Павловском. По одному заболевшему в Апшеронском, Новокубанском, Кавказском, Славянском, Ленинградском, Курганинском, Калининском и Туапсинском районах, а также Анапе, Горячем Ключе и Новороссийске», — уточнили в оперативном штабе.

С 12 марта на территории региона положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 12 195 человек, проведено за этот период более 905 тыс. исследований на COVID-19. 9787 пациентов выписаны с выздоровлением, скончались 209 человек. 38 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, они находятся на аппаратах ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на 11 сентября составляет 214,8.