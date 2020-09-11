Москва, , 10:55 — REGNUM Вакцинация от коронавируса противопоказана в том числе при воспалительных, аутоиммунных заболеваниях, красной волчанке и системных заболеваниях крови. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

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По его словам, таких болезней очень много, самый простой пример — онкология, поскольку если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией.

При этом все вопросы относительно вакцинации должен рассматривать лечащий врач, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в России выявили 5504 случая заражения коронавирусом. Всего с начала распространения коронавируса в стране выявили 1 051 874 случая заражения. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 18 тыс. человек, выздоровели — 868 тыс. Всего было проведено более 39,9 млн тестов на коронавирус.

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