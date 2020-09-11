Москва, , 10:56 — REGNUM В настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 39,9 млн. Об этом 11 сентября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 10.09.2020 проведено 39 912 526 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 337 тысяч анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 209 628 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки на территории России было выявлено 5504 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.