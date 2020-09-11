Чебоксары, , 10:52 — REGNUM В Чувашии суточное число переболевших COVID-19 в четыре раза больше числа выявленных случаев заражения — соответственно 104 и 26. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 11 сентября, в Чувашии официально подтверждено 8096 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 26 случаев.

Выздоровели 6807 пациентов, или 84,1% от общего числа подтверждённых случаев заражения. За последние сутки выписаны 104 человека. В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 1213 пациентов.

Новых летальных исходов нет. Всего с начала пандемии коронавируса в Чувашии скончались 76 пациентов с COVID-19.

Отметим, ранее в Новочебоксарск завершился капитальный ремонт подстанции скорой помощи, стоимость работ составила около 4 млн рублей. Помимо новочебоксарцев, она также обслуживает марпосадцев и жителей Чебоксарского района.