Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM Количество летальных исходов, непосредственно вызванных коронавирусной инфекцией, в Петербурге 11 сентября превысило 2,6 тыс. случаев. За последние сутки медики констатировали еще 17 смертей от заболевания COVID-19, что на один случай больше, чем днем ранее. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Общее количество жертв COVID-19 в Петербурге на 11 сентября составляет 2607 случаев. За минувшие сутки город вновь оказался «лидером» по смертности среди регионов РФ — 6,70%. Всего в России за сутки подтвержден 102 летальных исхода.

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По данным 11 сентября в Петербурге выявлено еще 216 новых носителей SARS-CoV-2, всего с начала пандемии в городе отмечено 38 867 случаев. Общее количество переболевших в Петербурге составляет на сегодня 26 881 человек, что на 105 человек больше, чем сутками ранее.

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