Москва, , 10:56 — REGNUM Последний день каждого года — 31 декабря — стоит сделать выходным на постоянной основе. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в опубликованном 11 сентября интервью ТАСС.

Омбудсмен поддержала инициативу Министерства труда и социальной защиты РФ об объявлении последнего дня декабря в 2021 году выходным. По её словам, фактически этот день и так для всех нерабочий, люди начинают праздновать Новый год в своих организациях.

«Большинство хозяек уже стараются подготовиться к праздничному столу. А те предприятия, которые работают с непрерывным циклом, будут работать по своему графику», — сказала Москалькова, выступив за введение выходного 31 декабря на постоянной основе.

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