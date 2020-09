Варшава, , 10:44 — REGNUM Польская студия Draw Distance выпустила релизный трейлер игры Vampire: The Masquerade — Shadows of New York. Ролик был опубликован на YouTube-канале разработчиков 10 сентября.

Shadows of New York — это дополнение к игре Vampire: The Masquerade — Coteries of New York. По словам разработчиков, в этот раз у них получилась более личная история, рассказывающая о приключениях одного конкретного персонажа.

Релиз Vampire: The Masquerade — Shadows of New York уже состоялся. Игра доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

