Москва, , 10:42 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 5504 случая заражения коронавирусом. Об этом 11 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Новые случаи заражения выявлены во всех регионах страны. На первом месте по их числу идёт Москва — 698. Далее следую Петербург — 216, Подмосковье — 175, Нижегородская область — 161, Ростовская область — 158, Ставрополье и Свердловская область — по 133.

Всего с начала распространения коронавируса в России выявили 1 051 874 случая заражения.