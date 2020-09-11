Лондон, , 10:38 — REGNUM Состоялся релиз аркадной гоночной игры Hotshot Racing. Финальный трейлер проекта был опубликован 10 сентября на YouTube-канале издательства Curve Digital.

Hotshot Racing позволит геймерам устроить гоночные заезды в четырёх различных режимах: «Заезд на скорость», «Гран-при», «Копы и грабители» и «Просто бомба». Соревноваться при этом можно как в одиночку, так и с друзьями.

Hotshot Racing уже доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Сообщается, что игра продается со скидкой в 20% в первые дни релиза.

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