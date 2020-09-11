Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM В Санкт-Петербурге за сутки на коронавирусную инфекцию обследовали более 23 тысяч человек. Под медицинским наблюдением находятся 582 жителя. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 сентября сообщили в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости»

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23 789 человек. Под медицинским наблюдением находятся 582 человека. Из них четыре — в обсерваторе, 578 — контактные.

«Обработано 185 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом», — уточнили в оперштабе.

Читайте также: Петербург стал лидером в России по летальности COVID-19