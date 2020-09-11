Москва, , 10:37 — REGNUM В Москве перестали происходить крупные инциденты в коммунальных сетях, приводящие к длительному отключению потребителей. Об этом 11 сентября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Мэр рассказал, что цифровизация и централизация управления в ЖКХ — внутренние управленческие процессы, которые прошли незаметно для постороннего взгляда, но их результаты почувствовал каждый москвич. Десять лет назад в Москве ежегодно происходило более одной тысячи крупных инцидентов, приводивших к длительному отключению услуг ЖКХ.

«Последние годы — число этих инцидентов равно нулю», — заявил мэр.