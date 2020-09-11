Орск, Оренбургская область, , 10:36 — REGNUM В Орске Оренбургской области у 18 учеников школ выявлен коронавирус. В изоляции, на основания предписания Роспотребнадзора, находятся 129 школьников, которые контактировали с зараженными. Об этом в Instagram сообщил глава Орска Василий Козупица.

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Градоначальник подчеркнул, что муниципалитет ежедневно предпринимает беспрецедентные меры безопасности. «Серьезную озабоченность вызывает поведение некоторых родителей, которые в обход всех требований намеренно утаивают важную информацию и отправляют детей в школу, даже если есть веские основания для того, чтобы оставить ребенка дома. Безответственная позиция, которая может привести к массовому заражению и карантину не только класса, но и школы», — сказал мэр.

Напомним, с начала пандемии, по состоянию на 10 сентября, в Оренбургской области выявлено 10 843 случая заражения коронавирусом. Ранее глава областного минздрава Татьяна Савинова назвала Орск среди городов, где наблюдается неблагоприятная эпидобстановка.

Добавим, в сентябре пришлось закрыть на карантин по коронавирусу школу в селе Яман Илекского района. Ученикам со второго по девятый класс сделала туберкулиновую пробу медик, зараженная коронавирусом.

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