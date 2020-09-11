Тбилиси, , 10:34 — REGNUM Приказ об усилении мер профилактики распространения коронавируса в вооруженных силах Грузии издал министр обороны страны Ираклий Гарибашвили. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно новому приказу, необходимо усилить термосканирование на контрольно-пропускных пунктах. В общественных местах, расположенных в закрытых помещениях, необходимо носить защитные маски.

Личный состав, по новому приказу, перед убытием в отпуск требуется инструктировать о мерах профилактики при передвижении по стране, а также сообщать о том, в каких регионах страны сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Тех, кто прибывает в часть из мест, где высокий риск заражения коронавирусом, требуется изолировать на определенный нормативными актами срок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии резко возросло количество выявленных в сутки носителей SARS-CoV-2. На протяжении двух последних дней этот показатель дважды превышал рекордную отметку. 10 сентября сообщили о 57 выявленных случаев заражения, а 11 сентября — о 87.

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