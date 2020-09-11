Севастополь, , 10:21 — REGNUM Контракт на строительство новой инфекционной больницы в Севастополе будет заключён со структурой «Ростеха», это планируется сделать до конца года. Такое заявление сделал 10 сентября врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, сообщили в пресс-службе правительства города.

Новая инфекционная больница должна быть возведена в рамках федеральной целевой программы «Развитие Крыма и Севастополя» и стать третьим учреждением медицинского кластера.

«Потребуется дополнительный выкуп земельных участков, которые ранее в этой зоне были распаеваны под ИЖС. Мы сейчас ведем переговоры, чтобы этот участок освободить и заключить контракт на третий объект. В конце года мы это обязательно сделаем», — сказал Михаил Развожаев.

Рядом с площадкой будущего строительства находятся туберкулезный и психоневрологический диспансеры, запланирована их модернизация.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября был подписан контракт на строительство онкологического диспансера в Севастополе. Строить объект в рамках ФЦП будет подразделение «Ростеха» ООО «РТ-СоцСтрой», с которым ранее также был заключен контракт на строительство больницы скорой медицинской помощи.

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