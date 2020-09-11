Варшава, , 10:15 — REGNUM Руководитель Мазовецкого воеводства в сфере образования Аурелия Михаловская и учитель Ханна Добровольская раскритиковали планы варшавской мэрии по реализации проекта по секспросвету детей и подростков. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Активистки выразили протест против планов городской администрации в письме варшавскому мэру, экс-кандидату в президенты Рафалу Тшасковскому. В нем Михаловская и Добровольская указывают, что программа содержит в себе довольно «спорные понятия и формулировки». Также они выражают обеспокоенность, что некоторая информация может представлять из себя запрещенный для детей контент.

Пока в городской мэрии планируют реализовывать данный проект не в школах, а путем распространения информации в общественно-культурных центрах, библиотеках, в общественном транспорте и городских социальных сетях.

Противники инициативы указывают на Конституцию Польши, в которой указано, что «родители имеют право воспитывать своих детей в соответствии со своими убеждениями, в том числе нравственными и религиозными». Кроме того, руководитель Мазовецкого воеводства в сфере образования Аурелия Михаловская отмечает, что органы местного самоуправления, к которым относится мэрия, не должны заниматься вопросами образования: в Законе об образовании нет соответствующих положений.

Еще одним камнем преткновения стал вопрос финансирования данного проекта: в мэрии Тшасковского идет обсуждение о выделении на его реализацию 3 миллионов злотых (около 800 тыс. долларов США). «Скандальная сумма на сомнительный проект вызывает справедливую озабоченность родителей и работников образования», — заключили в письме противники инициативы.