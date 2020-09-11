Москва, , 10:03 — REGNUM Накануне Единого дня голосования в интернете всё чаще стали появляться сообщения о расхождениях в статистических данных относительно смертности в период эпидемии коронавирусной инфекции в России. О том, что они имеют заказной характер и связаны с единым днем голосования — 13 сентября, сообщает сайт стопкоронавирус.рф со ссылкой на слова российского политолога, директора Института новейших государств Алексея Мартынова:

Избирательный бюллетень Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ложные мемы давят на психофизическое состояние огромного количества людей, в том числе и манипуляции со статистикой, если я правильно понимаю методу формирования этих заказных публикаций негативного характера. В том, что они заказные, сомнений нет».

Он отметил, что попытки дискредитировать успехи российских разработчиков вакцин или напугать россиян второй волной коронавируса, исходящие из западных СМИ, напоминают ему ситуацию с попыткой якобы разоблачить данные о статистике коронавируса в РФ:

Алексей Мартынов «Выдергивают цифры, переворачивают их вверх ногами, говорят: «Смотрите, не соответствуют конечным данным». Правильно, они не могут соответствовать. Смерть от COVID-19 и смерть при наличии COVID-19 — две большие разницы. Вот человек, который попал в аварию со смертельным исходом, у него вдруг потом обнаружили положительный тест на коронавирус. От чего он умер? От COVID-19? Или всё-таки от машины? Эти вещи понятны абсолютно всем, тем не менее многие ими манипулируют».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отмечал, что за коронавирусными страшилками, массово расползающимися по интернету и социальным сетям, стоят несколько групп, а цель данных фейков одна — обозлить и разобщить людские сообщества.

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