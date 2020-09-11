Красноярск, , 10:03 — REGNUM Туристическая полиция приступила к работе в городе Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Туристическая полиция приступила к работе в Красноярске 24.мвд.рф

Торжественное открытие нового направления в полиции Красноярска состоялось 10 сентября на острове Татышев.

«Несмотря на то, что в названии есть слово «туристическая», сотрудники будут работать не только с туристами, но оказывать помощь, консультировать, обеспечивать безопасность в местах отдыха граждан — как жителей нашего города, так и гостей», — подчеркнул начальник МУ МВД России «Красноярское» Геннадий Березин.

По словам мэра Красноярска Сергея Ерёмина, патрули будут мобильными. Они будут оснащены различными видами транспорта. В том числе в их распоряжении будут экологичные электрические трициклы, катер, снегоход.

Зона ответственности нового направления полиции — популярные места отдыха красноярцев и гостей города. В состав туристической полиции вошли сотрудники полка патрульно-постовой службы.

Туристическую полицию можно отличить по надписям на форме на русском и английском языках.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Красноярского края предложила ввести в регионе «трезвые пятницы».

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