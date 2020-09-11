Краснодар, 11 сентября 2020, 09:55 — REGNUM Полигон твёрдых коммунальных отходов у хутора Копанского под Краснодаром работает незаконно, об этом сообщила «Экологическая вахта по Северному Кавказу».
Комплекс полигона занимает несколько земельных участков. Собственного тело полигона, на котором происходит захоронение отходов, располагается на двух участках — площадью 8,79 га и 16 га. При этом, заявляют экологи, лицензия, на основании которой отходы сюда привозит АО «Мусороуборочная компания», якобы действительна только для первого из участков.
Полигон ТКО в районе хутора Копанского много лет является предметом жалоб со стороны местных жителей. В апреле 2020 года АО «Мусороуборочная компания», мэрия Краснодара и администрация края подписали инвестиционное соглашение по реконструкции полигона — работы должны завершить к 2024 году, и тогда, по планам, полигон будет отвечать всем современным стандартам.