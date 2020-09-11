Краснодар, , 09:55 — REGNUM Полигон твёрдых коммунальных отходов у хутора Копанского под Краснодаром работает незаконно, об этом сообщила «Экологическая вахта по Северному Кавказу».

Комплекс полигона занимает несколько земельных участков. Собственного тело полигона, на котором происходит захоронение отходов, располагается на двух участках — площадью 8,79 га и 16 га. При этом, заявляют экологи, лицензия, на основании которой отходы сюда привозит АО «Мусороуборочная компания», якобы действительна только для первого из участков.

«Второй участок не включен в ГРОРО, то есть размещение отходов на нем происходит незаконно. То есть тело свалки значительно превышает разрешенную площадь. На 2/3 территории, занятой огромной горой коммунальных отходов территории, мусор размещается незаконно», — заявляют экологи.

«Эту информацию подтверждает ответ Южного межрегионального управления Росприроднадзора от 13.07.2020 г. , в котором разъясняется, что полигон депонирования отходов расположен на участке 23:43:0101001:1275, а на участках 23:34:0101001:1305 и 23:43:0101001:1283 осуществляется вспомогательная деятельность», — сообщили в «Экологической вахте Северного Кавказа».

Полигон ТКО в районе хутора Копанского много лет является предметом жалоб со стороны местных жителей. В апреле 2020 года АО «Мусороуборочная компания», мэрия Краснодара и администрация края подписали инвестиционное соглашение по реконструкции полигона — работы должны завершить к 2024 году, и тогда, по планам, полигон будет отвечать всем современным стандартам.