Сеул, , 09:57 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи выявили еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, положительный результат на коронавирус представитель сухопутных войск получил после участия в учениях и встречи с близкими, у которых в последствии также был обнаружен коронавирус.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах Южной Кореи увеличилось до 111. 97 вылечены и выписаны из больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в стране выявили 176 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 21 919.

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