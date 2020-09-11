Пермь, , 09:42 — REGNUM Пермский край стал лидером по смертности от коронавирусной инфекции среди регионов Приволжского федерального округа. Уровень смертности от COVID-19 равен 2,72% по отношению ко всем зараженным (для сравнения: средний по России составляет 1,75%, а по ПФО — 1,21%), сообщают СМИ.

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В минздраве Прикамья отметили, что уровень смертности в регионе связан с тем, что заболевают коронавирусной инфекцией чаще всего лица из группы риска, в подавляющем большинстве — это граждане с гипертонией и/или сахарным диабетом. Лица, имеющие данные хронические заболевания являются наиболее уязвимой группой риска при заболевании коронавирусной инфекцией, сообщает портал 59.ru.

В министерстве подчеркнули, что принимают необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, в частности, им предоставляются и продлеваются на постоянной основе в течение всей пандемии больничные листы, а также им организована доставка льготных рецептов на дом и, при необходимости, помощь волонтёров.

Напомним, на 10 сентября в Пермском крае зафиксировано 365 летальных исходов пациентов с коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались 230 человек, от сопутствующих заболеваний — 135.

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