Москва, , 09:38 — REGNUM Началось электронное голосование на выборах депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский в Москве. Об этом 11 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

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Голосование проходит на портале mos.ru, оно продлится до 20:00 12 сентября. Отмечается, что принять участие в выборах можно с любого устройства, которое имеет выход в интернет. Однако допустят к голосованию только тех, кто ранее зарегистрировался для участия.

Те избиратели, которые не зарегистрировались для электронного голосования, могут воспользоваться избирательным правом очно на участке.