Пенза, , 09:39 — REGNUM Трехдневное голосование в Пензенской области стартовало сегодня, 11 сентября. Всего в регионе в 8:00 открылось 1085 избирательных участков, которые с 11 по 13 сентября будут работать с 8:00 до 20:00.

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Пензенцам предстоит определиться с выбором губернатора области, депутата Госдумы РФ по Лермонтовскому одномандатному округу №147 и депутатов муниципальных представительных органов в 19 районах. В большинстве школ, где пройдут выборы, отменили занятия 11 и 12 сентября. По окончании выборов, 14 сентября помещения в школах продезинфицируют. Уроки из-за этого начнут позже обычного — не в 8:30, а в 9:30, сообщает пензаинформ.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области на участках, где проводились смешанные выборы, 13 сентября после 20:00 первыми подсчитываться будут голоса, отданные за депутатов в Госдуму. Затем начнут подсчет голосов по выборам губернатора. В конце произведут подсчет голосов по муниципальным выборам.

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