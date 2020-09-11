Владивосток, , 09:56 — REGNUM Владивосток один из первых городов Дальнего Востока выпустил на линию 11 сентября два автобуса с электрическим двигателем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Электробусы закупили на деньги регионального бюджета. В первый день выхода их на маршруты — проезд для пассажиров бесплатный.

«Владивосток вошёл в число городов, где работает экологически чистый транспорт, и мы, безусловно, будем развивать это направление», — сказал мэр Олег Гуменюк.

После прохождения каждого круга маршрута, электробус будет заходить на подзарядку на 10−15 минут. Для этих целей на площади Луговая смонтирована зарядная станция.

Как сообщало ИА REGNUM, электробусы не являются более экономичным транспортом, чем троллейбусы, заявил активист движения «Москвичи за троллейбус» Сергей Мизеркин, комментируя закрытие 25 августа троллейбусных маршрутов в столице.