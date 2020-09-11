Владивосток, , 09:55 — REGNUM Глава «Трезвой России», член ОП РФ Султан Хамзаев предложил в пяти регионах страны провести эксперимент — разрешить продажу алкоголя исключительно в специализированных магазинах, которые будут находиться за пределами населённых пунктов.

Советский плакат. Спорт (с буквой о) — сила, спирт (с буквой и) — могила! 1929

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Пилотными площадками инициатор предлагает выбрать регионы, статистика в которых имеет повышенный «алкогольный градус», — где фиксируется большое количество выпитого спиртного.

По мнению Султана Хамзаева, такой участи в первую очередь достойны: Колыма, Сахалин, Чукотка, Приморье и Ненецкий автономный округ, пишет «Прайм».

"Пока алкоголь будет продолжать продаваться в обычных продуктовых магазинах, в широких массах он будет восприниматься как «продукт» — аргументируют в «Трезвой России».

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы сдержать уровень «пьяной» преступности, в Красноярском крае необходимо ввести «трезвые пятницы», ограничить торговлю алкоголем в дни школьных и детских праздников и воссоздать вытрезвители. Такого мнения придерживается начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.