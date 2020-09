Монреаль, Канада, , 09:10 — REGNUM Многопользовательский экшен For Honor установил новый рекорд — сейчас в него играют 25 млн человек. Об этом разработчики проекта сообщили на своей странице в Twitter 10 сентября.

https://twitter.com/ForHonorGame/status/1304156263811514368

Создатели проекта рассказали об успехах For Honor сразу после проведения презентации Ubisoft Forward — на ней состоялся анонс третьего игрового сезона. Он будет называться Resistance.

Напомним, For Honor — это экшен от третьего лица, в котором геймеры управляют средневековыми воинами. Им предстоит сражаться друг с другом и устраивать полномасштабные осады замков.

