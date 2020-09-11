Тбилиси, , 09:09 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 87 случаев заражения коронавирусом. Данные об эпидемиологической обстановке 11 сентября опубликовали на странице Национального центра по контролю заболеваний в соцсети Facebook.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 1917 человек, у которых тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Двадцать пациентов, болевших COVID-19, были выписаны в течение суток из больниц по выздоровлении. Всего их 1354, или 71% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 19 пациентов. В карантине размещены 5882 человека, в стационаре — 390.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в стране началась вторая волна распространения коронавируса.

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