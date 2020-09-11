Джакарта, , 09:06 — REGNUM По меньшей мере 109 врачей скончались во время борьбы с пандемией в Индонезии, сообщает Kompas.

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По данным индонезийской ассоциации врачей, семь из них — профессора, а 49 — врачи-специалисты, а 53 — терапевты.

Известно, что в Индонезии подготовили рекомендации по защите врачей в разгар пандемии.

«Число выявленных случаев заражения по-прежнему велико, и эта тенденция все еще увеличивается, поэтому можно сказать, что пандемия ещё не находится под контролем. Требуются серьезные усилия для совместного контроля над ней», — говорится в заявлении индонезийской ассоциации врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что все больничные койки в семи больницах Джакарты заняты.

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