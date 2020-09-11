Ижевск, , 08:58 — REGNUM В Удмуртии с начала пандемии по состоянию на 11 сентября проведено 310 720 исследований для подтверждения заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3666 тестов на коронавирус. Напомним, днем ранее было проведено 3329 исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 11 сентября выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 увеличилось до 3773 случаев. 10 сентября сообщалось о рекордном числе новых заражений с начала пандемии — 64 случая.