Чебоксары, , 08:55 — REGNUM В Чувашии почти 26% жителей, которые за последнюю неделю вернулись из-за рубежа, не сдали тесты на коронавирус. Такими гражданами займутся мобильные группы совместно с полицией, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики по итогам заседания оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

На совещании главный санитарный инспектор Чувашии Надежда Луговская особый акцент сделала на работе с жителями, которые возвращаются в Россию из-за рубежа, констатируя, что с началом учебного года стало расти число прибывающих. По данным управления Роспотребнадзора по Чувашии, за последнюю неделю в республику вернулись более 2,7 тыс. человек, из них обязательные тесты на коронавирус прошли около 2 тыс. человек.

Региональные власти отмечают, что выявлением лиц, не прошедших тестирование или не загрузивших вовремя его результаты на портал госуслуг, займутся мобильные группы совместно с МВД по Чувашии.

Отметим, что граждане России, прибывающие на территорию страны воздушным транспортом, должны в течение трех дней пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрена административная ответственность со штрафом от 15 тыс. до 40 тыс. рублей

Как сообщало ИА REGNUM, на 10 сентября в республике официально подтверждено 8070 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 6703 человека (83,1%), скончались 76 пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии скончался ещё один пациент с коронавирусом