Ижевск, , 08:53 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 10 сентября выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 64 новых носителях вируса. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 увеличилось до 3773 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

Вновь максимальное число носителей коронавируса выявлено в Ижевске — 24 человека, 16 — в Сарапуле, семеро — в Воткинске, четверо — в Киясовском районе, трое — в Шарканском районе, по двое — в Завьяловском и Сарапульском районах, по одному — в Селтинском, Камбарском и Сюмсинском районах.

За последние сутки выписаны 48 человек, всего с начала пандемии в регионе выздоровели после заражения коронавирусом 2903 человека. Таким образом, в настоящее время борются с инфекцией 870 жителей региона. 72 человека скончались от последствий заражения коронавирусом, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 сентября с начала пандемии в регионе провели 307 054 исследования для подтверждения заражения коронавирусом. За предыдущие сутки лаборатории республики провели 3329 тестов на коронавирус. Днем ранее было проведено 2626 исследования.