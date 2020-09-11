Сухум, , 08:53 — REGNUM 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 10 сентября. Данные об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 85 граждан, диагноз COVID-19 подтверждён у 15 из них, — сообщили в штабе. — Поступило (в больницу, прим. — ИА REGNUM) семь, выписано шесть человек».

Всего, по данным штаба, в Гудаутской ЦРБ находится 53 пациента с диагнозом COVID-19. Шестеро из них в тяжёлом состоянии. В общей сложности в Абхазии выявили 572 носителя коронавируса, из которых 164 победили инфекцию. За время пандемии скончались шесть человек с COVID-19.

В штабе призывают население Абхазии воздерживаться от посещения массовых мероприятий, особенности траурных. На похоронах рекомендуется быть только близким родственникам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии скончался 78-летний пациент с COVID-19