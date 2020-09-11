Уфа, , 08:57 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров проиграл в шахматы шестикласснику. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

По его словам, шестиклассник обыграл его в шахматы в Баймаке, где он был с рабочим визитом.

Радий Хабиров отметил, что не играл в шахматы более 15 лет, несмотря на это подумал, что сможет справиться. Его соперником был чемпион Башкирии и России Искандер Фаизов, который не оставил ему шансов на победу.

Глава Башкирии заметил, что проиграть такому сопернику совсем не позорно. Но все равно нужно вспоминать, дабы не быть похожим на Остапа Бендера.

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