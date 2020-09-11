Оренбург, , 08:04 — REGNUM В школах Оренбурга 11 сентября объявили День здоровья. Занятия в школах отменили, сообщили в городской администрации.

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Стоит отметить, с 11 по 13 сентября в Оренбурге проходят выборы в горсовет. Многие избирательные участки расположены в зданиях общеобразовательных учреждений.

Напомним, сегодня, 11 сентября, с 08:00 по местному времени (06:00 мск) в городе работает 215 избирательных участков. Оренбуржцам предстоит выбрать 40 депутатов. На мандаты претендуют 517 кандидатов.