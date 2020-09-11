Шанхай, Китай, , 07:13 — REGNUM В Шанхае за прошедшие сутки выявлено восемь новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

Из восьмерых новых пациентов, семеро являются гражданами Китая. В свою очередь, из них шестеро летели на одном и том же рейсе с Филиппин, который прибыл в Международный аэропорт «Пудун» Шанхая 9 сентября. Еще один гражданин Китая прибыл из Замбии 7 сентября.

Последний новый пациента оказался гражданином Бенина, который начал проявлять симптомы болезни сразу по прибытии в Шанхай 7 сентября. Все пациенты были направлены в специальные госпитали для лечения.

Всего в Шанхая с начала эпидемии было выявлено 595 подтвержденных «импортных» и 342 локальных случая COVID-19.