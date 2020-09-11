Богота, , 07:01 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Колумбии увеличилось до 694 664, включая зафиксированные за последние сутки — 7813. Об этом сообщается на сайте колумбийского министерства здравоохранения.

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Также, за прошедшие 24 часа, в стране подтверждено 222 летальных исхода от заболевания COVID-19. Всего в Колумбии по этой причине умерли 22 275 пациентов.

Кроме того, еще 569 479 человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее колумбийский министр транспорта Ангела Мария Ороско заявила, что с 21 сентября Колумбия начнет постепенно возобновлять международные авиарейсы, запрещенные из-за пандемии коронавируса.

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